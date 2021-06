La divertida chicana del hijo de Flor Peña tras un reto de su mamá al aire: "Me traés para levantar el rating"

Florencia Peña y su hijo, Juan Otero, protagonizaron un momento divertido en Flor de Equipo mientras el joven daba su opinión en su rol de pequeño "embajador" de MasterChef Celebrity. La conductora llamó la atención al niño de once años después de que hablara de su personalidad para ejemplificar una situación.

“Para mí se enojó un poco de más, pero yo soy igual. Vos me conocés, me tocás algo que es mío y…”, dijo Juan en la emisión de Telefé y fue allí cuando entró en acción su mamá: “Pero acá no importa como vos seas, acá lo que importa es cómo cocina. Ahora el embajador habla de él, ¿para qué te traen nene a vos, para hablar de vos?”.

En esta divertida chicana entre la actriz y su hijo, el resto del panel se metió para salir a favor del jovencito, quien no dudó en responderle contundente. “Me traés para subir el rating mi amor”, dijo el adolescente. Cabe recordar que Juan Otero se sumó a la “embajada” de MasterChef hace algunos días atrás y da que hablar en su debut gracias a sus divertidos comentarios.

Junto a Marcelo Polino, cuenta las novedades del reality show de cocina y se caracteriza por tener un estilo histriónico con el que hace reír a todo el estudio de televisión. En esta oportunidad el cómico cruce fue con Flor Peña.