La divertida charla de Jimena Barón con Pampita, antes del debut de La Academia: "Para fina estás vos, yo ni me esforcé"

El 10 de mayo Marcelo Tinelli regresa a la pantalla de eltrece con ShowMatch, programa que contará con La Academia como uno de sus máximos atractivos.

En el reality Jimena Barón debuta como jurado y compartirá espacio con Pampita, Ángel de Brito y Hernán Piquín.

Entusiasmada con el desafío, Jimena fue a hacer la foto promocial para el programa, coincidió con Pampita, y dejaron entrever que la química y buena onda entre ellas fue instantánea, en un divertido mano a mano con el notero de La Previa de La Academia, programa que conduce Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce, de lunes a viernes de 19 a 20, en Ciudad Magazine.

El desopilante mano a mano de Jimena y Pampita:

Jimena: -Ay, vino Caro... de mala (por su look)

Pampita: -¡Qué bomba!

Jimena: -Para fina estabas vos, yo ni me esforcé.

Pampita: -La quiero, es un amor.

Jimena: -Yo también la quiero a ella, mucho.

Pampita: -Hubo feeling rápido.

Notero: -¿Cómo la ves a Jimena de jurado?

Pampita: -Para mí le va a agarrar el gustito y se va poner brava.

"Tanta gente en casa, sin ciertas reglas no se puede. Si todos me caminan por la cabeza, me vuelvo loca", aseguró Pampita. G-plus

Jimena: -¿De maldad, decís?

Pampita: -No, de maldad no, de exigencia.

Jimena: -Yo estuve del otro lado, todavía me siento participante. Tengo un poco corazón de participante, pero bueno mi año pasado fue muy difícil, no me importa nada, y vengo un poco a arruinarle la vida a los demás. La pasé muy mal.

Pampita: -Pero está divina, yo le dije que tiene que dejar un espacio para que lleguen cosas nuevas…

Jimena: -Pampita es terrible. En su casa todo funciona perfecto. Hablás con ella y en su casa hay un silencio, que vos decís '¿y los pibes?'. 'Están durmiendo'. ¡Y son las ocho y media! Yo lo tengo a Momo agarrado del pelo.

Pampita: -Tanta gente en casa, sin ciertas reglas no se puede. Si todos me caminan por la cabeza, me vuelvo loca.

Jimena: -Ella es hermosa. A mí me daba cosa Pampita, porque es Pampita.