El disgusto de Flor Peña con la fuerte pelea de Analía Franchín y Nancy Pazos: "Este no es el clima de nuestro programa"

Muy enojada con Nancy Pazos, Analía Franchín la cruzó al aire en Flor de Equipo (Telefe). Tras el tremendo ida y vuelta, Florencia Peña opinó al respecto.

Cuando Analía acusó de Nancy de haber "manchado" el "honor" de su papá, se desató una fuertísima pelea que incomodó y angustió a Flor.

De hecho, al borde del llanto, la conductora remarcó que realmente le afectó que se pelearan así antes de su partida.

"Me angustia mucho esta situación porque saben que las quiero", expresó, sincera.

QUÉ DIJO FLOR PEÑA SOBRE LA PELEA DE NANCY PAZOS Y ANALÍA FRANCHÍN

Más tranquila, Flor se refirió a la discusión de sus panelistas al aire.

"Son cuestiones personales, no me puedo meter. No lo hago yo, pero si Analía lo necesitaba hacer en cámara son cuestiones de ella", expresó en diálogo con la revista Paparazzi.

Sin embargo, se despidió haciendo una contundente aclaración.

"Lo que no quiero que pase es que la gente crea que ese es el clima de nuestro programa, porque no lo fue nunca, no somos así... No quiero que un episodio personal de las chicas, que viene desde hace mucho tiempo y que no tiene que ver con nuestro programa, empañe todo el año y cuatro meses de habernos querido mucho”, sentenció.