"Disfrutá de la vida como vos sabés": el tierno mensaje de Wanda Nara para Susana Giménez

Susana Giménez cumplió años y Wanda Nara, con quien forjó una estrecha relación en estos últimos años, le dedicó un posteo especial en Instagram.

La expareja de Mauro Icardi, quien abrió su corazón con Su en una entrevista tras el escándalo por el affaire del padre de sus hijas con China Suárez, remarcó cuánto admira la manera en la que la conductora vive su vida.

"Feliz cumpleaños amiga mía. Te deseo que sigas disfrutando de la vida solo como vos sabés hacerlo", le dijo Wanda a Susana al pie de una foto juntas tras un inolvidable viaje, junto a emojis de corazones y de copas de vino, en señal de festejo.

WANDA NARA RESPONDIÓ A QUIENES CRITICARON SU LOOK EN UNA LIBRERÍA

“La realidad mía es esa. Alpargatas, jogging. Si me pongo a pensar me trajo mucho más éxito ese look que producida. En muchas de mis citas con chicos fui al natural, porque garpa mucho”, contó la empresaria, quien figura como un nombre fuerte para conducir la nueva temporada de MasterChef.

“Igual, si les puedo decir algo y me pongo a pensar, me trajo más éxito en las relaciones que tuve ese look que, quizás, el de una foto de Instagram. Con todos los chicos con los que salí, en serio no las situaciones inventadas, me conocían así”, reveló la mediática, en una semana donde tuvo la polémica por una supuesta infidelidad a Mauro Icardi con el futbolista Keita Baldé.

Incluso, les dio un consejo a sus seguidores sobre cómo vestirse para una primera cita. “Esto es para decir que, a veces menos es más y eso ya lo sabemos. Lo natural garpa mucho”, confesó, sobre su estilo menos conocido. “Aunque no me lo crean, muchas veces en una primera cita fui así, aunque no me lo crean y si les muestro fotos, se mueren”, concluyó.