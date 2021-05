La difícil decisión de Laurita Fernández sobre Rufina Cabré: "Si se corta lazos con alguien, es mejor hacerlo con su familia"

A casi dos meses de haber finalizado su relación con Nicolás Cabre, Laurita Fernández no cree que haya una tercera oportunidad con el actor, al tiempo que pone todas sus energías en la remodelación de su casa y en su trabajo. En Implacables, la actriz reveló también que le resultó muy duro cortar su vínculo con Rufina Cabré, aunque consideró que era lo mejor dado lo difícil que se le haría ver a la nena.

Laurita sorprendió a la cronista al reconocer que lo que más extraña de su fallida relación con Cabré son sus encuentros con la hija que el actor tuvo con la China Suárez. “La extraño un montón, pero cuando uno corta un lazo, conviene hacerlo con toda la familia porque si no se hace como más difícil. Obvio, la extraño más a ella que a él. Imaginate que compartí tres años de su vida”, explicó Laurita.

“Yo no quisiera que él tuviera contacto con mi familia o mis amigos. No es que él me dijo que no lo haga o yo a él, pero es como que algo que se sabe que es mejor así”, dijo la bailarina. “Si no, siento que le haces un matete en la cabeza a los chicos, aunque hoy son todos más cancheros y entienden las cosas mucho mejor”, concluyó Laurita Fernández sobre su relación con Rufina Cabré.