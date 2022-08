Diego Topa reveló cómo será el programa que le dejó Gerardo Rozín antes de su muerte.

A días de la muerte de Gerardo Rozín, en marzo de este año, uno de sus más amigos, Diego Topa, reveló que el conductor le dejó un programa.

El animador infantil había dicho que el conductor, antes de su partida, le contó que estaba produciendo un ciclo muy especial para la TV.

A pesar de su ausencia, Topa decidió concretarlo en honor al líder de Morfi, todos a la mesa, a quien quería un montón.

TOPA REVELÓ CÓMO SERÁ EL PROGRAMA QUE LE DEJÓ GERARDO ROZÍN

"El programa que me dejó Gerardo tiene música, que tiene conexión con los más chiquitos, me van a ver a mí con ellos desde un lugar muy divertido, es un poco stand up también, a él le gustaba todo esto que tengo con los papás".

"Tiene que tener cantantes, así que sería con invitados, hay mucha gente que a él lo quería un montón, ya teníamos como ocho capítulos con Mau y Ricky, la Sole, ojalá que pueda salir porque es precioso el proyecto”.

"Va a ser conmovedor porque Gerardo le puso mucho a este programa, él era muy especial y quería dejar marca, va a estar bueno poder hacerlo”, dijo Topa en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y se despidió remarcando que está haciendo todo lo que está a su alcance por lograr que se emita, en honor a su amigo.

“Me quedó una conexión siempre de corazón con él y sé que este proyecto tiene que salir, él lo está digitalizando desde algún lugar, él tenía muchas ganas de hacerlo y hay mucha gente que lo adora y admira”, cerró, muy dulce.