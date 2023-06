Diego Topa negó ser "persona no grata" en el jardín de su hija: "Lo voy a aclarar"

Amado por los niños, Diego Topa tuvo que "resignar" el acompañar todos los días a su hija Mitai, de 3 años y medio, al jardín por un especial motivo: el animador infantil revolucionaba la salita.

Invitado a Noche al Dente, Topa explicó cómo fue el doloroso pedido de la señorita de Mitai y cómo lo afectó.

EL MOTIVO POR EL QUE TOPA NO VA TODOS LOS DÍAS AL JARDÍN CON SU HIJA

Fernando Dente: -¿Eras persona no grata en el jardín?

Diego Topa: -No, y lo vamos a aclarar acá. El año pasado, en el momento de la adaptación, yo la acompañaba. Me tenía que quedar un ratito y después tenía que irme. El tema es que yo me quedaba jugando con los chicos, no me podía ir de la sala. Entonces me dijeron que se estaba complicando, porque los chicos venían (a mí).

Fernndo Dente: -¿Y qué te dijeron? "Por favor, no vengas".

Diego Topa: -Me dijeron "sería bueno que no vengas, o que vengas un ratito, o que venga el otro papá".

Fernando Dente: -¿Y cómo te cayó? ¿Te dolió un poquito?

Diego Topa: -En mi caso, soy mamá y papá, y quiero lo mejor para mi hija. Lo que es mejor para ella, lo voy a hacer. Obviamente, te vas y se te cae una lagrimita.