Días atrás, Rocío Oliva (28) confirmó el final de su relación de seis años con Diego Armando Maradona (38). "La decisión la tomamos antes de Navidad, pero ya lo veníamos hablando. Estaba como programado, pero había que darle el corte", aseguró la joven, en una entrevista con la revista Gente.

Fiel a su estilo, el Diez salió al cruce de su exnovia y aseguró que la llevará ante la Justicia. Furioso, Maradona arremetió contra Oliva en una nota con Intrusos.

-¿Qué te impidió a ver a Dieguito Fernando (el hijo que tuvo con Verónica Ojeda) en los últimos años?

-El boludo fui yo. Porque salieron declaraciones de ‘locatelli’ (en referencia a Oliva) y… Rocío tiene firmado un papel en el que no puede decir nada. Está totalmente en cana... No importa que esté en Punta del Este. Rocío está fuera de mi vida totalmente. Totalmente.

-¿Se portó mal con vos?

-Eso está con los abogados y yo no soy un pegador porque era para arrancarle la cabeza.

-¿Te engañó? ¿Vos dudaste de ella?

-Me hizo de todo, cortémosla ahí. Me hizo de todo. Entonces, yo ahora termino acá, llamo a (su abogado Matías) Morla porque firmó que no iba a hablar y ahora está… Cuidado. Todo este raid que está haciendo lo está haciendo con plata mía. Obvio.

-¿Vos le dejaste algo? ¿La casa que estaba a nombre de Gianinna?

-No, me la quedo yo.

-¿Pero no vive su familia ahí?

-Lo lamento. Si vos no sabés mantener a tu hija a raya, no le das un buen escarmiento… Yo no soy Papá Noel. No voy por los colectivos preguntándole a la gente qué necesita. Trabajo como todo el mundo.

-¿Te sentís traicionado por ella?

-Lo que está muerto, está muerto.

-¿El amor está muerto?

-Está muerto, está muerto.

-¿No te tienta algo de ella o sentís que volviste a armar tu familia y estás fuerte?

-No, no me despierta nada. ¿Sabés hace cuánto que duermo solo? Un montón de tiempo y no solamente en esta cama.

-¿En Dubai y en México también?

-Sí. Ya estaba terminado todo y lo que hacía ella era aprovechar esto. Yo me dormía una siesta y ella iba a sacarse fotos para mostrarle a sus amigos y esconderme cosas. Ya estaba muerto todo. Ella está muy mal. Está muy mal de la cabeza. Está ‘locatelli’.

-¿Te sacaste una foto en la peluquería con ella?

-No… yo tenía que sacarme la barba y fui a la peluquería que está a dos cuadras de la casa de ella, no es que la fui a buscar. A Rocío desde que llegué a Argentina le dije ‘está muerto todo’. Out. Por eso ahora que se divierta mientras pueda porque le vienen causas penales, tiene el robo de los aros de mi vieja. Tendrá que pagar en Dubai por sus causas penales allá, que no caducan. Ahora voy a activar todo de nuevo y me va a conocer.