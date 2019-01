Diego Maradona dejó la clínica tras realizarse una serie de estudios médicos programados

Lo que comenzó como un chequeo de rutina antes de volver a trabajar a México, terminó con rumores de internación. "Diego Maradona arregló su continuidad en Dorados de Sinaloa y seguirá como entrenador del equipo por toda la temporada. Después de exámenes médicos de rutina en la Argentina se sumará a los entrenamientos con el plantel", informaba en la mañana del viernes Matías Morla, abogado del Diez.

Pero cerca de las 17 horas, Jorge Rial informaba a través de su cuenta de Twitter: "Maradona internado. Le descubrieron un sangrado estomacal y será sometido a una endoscopia en la clínica Olivos. Se estaba haciendo un chequeo para volver a México. Está con @gianmaradona, @JanitaMaradona y @DiegoMaradonaJr". El periodista arrobó a Gianinna, Jana y Diego Junior, tres de los cinco hijos del técnico del equipo subcampeón de la Segunda División del fútbol mexicano.

Cerca de las 18 horas, Rial agregó: "Ya terminó la endoscopia. Todo bien. Pero tienen que hacerle unos estudios más para determinar el origen del sangrado. Se descartó que fuera por su baypass gastrico. Por ahora seguirá internado". Desde el entorno de Diego le dijeron a Clarín: "No es nada del otro mundo". Pero Dalma salió a desmentir la información. En respuesta a un tweet de Ángel de Brito, que también hablaba de que Maradona estaba internado por un "sangrado estomacal", la hija de Diego lanzó: "¡No es cierto, Angel! ¡Están diciendo cualquier cosa! ¡No sé quién les pasa la info pero es grave, tratándose de salud, que digan algo que no es!".

"¡No es lo que dicen y mi hermana está sola con él", agregó Dalma luego. Y aclaró: "Está haciéndose estudios... ¡Desmiento las pavadas que dicen!".

