Diego Leuco habló por primera vez de la versión que lo vinculó a Laurita Fernández: "Nunca nos cruzamos"

La semana pasada, Ángel de Brito dejó atónitos a los seguidores de Diego Leuco y Laurita Fernández tras afirmar que a uno de los conductores de Telenoche y Bienvenidos a bordo “le encantaría” estar en pareja con el otro y que "hubo algo ahí".

La respuesta del periodista a sus seguidores, sumado al hecho de que la conductora creyó reconocer al periodista en uno de los participantes del “juego de los parecidos” despertó los rumores sobre una posible relación entre ambos.

Pero Leuco, que hace pocos días reveló que mantiene un romance con la periodista deportiva Sofía Martínez, desmintió esas versiones. “No me pasa nada”, afirmó en Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad).

Más sobre este tema Diego Leuco contó que está de novio con la periodista Sofía Martínez: "Salimos hace un tiempito"

DIEGO LEUCO DESMINTIÓ LOS RUMORES SOBRE UNA RELACIÓN CON LAURITA FERNÁNDEZ

“Hace un par de años decía, ‘¡Che, loco!’, pero hoy son las reglas del juego. Con Laurita nunca nos cruzamos de laburar juntos”, agregó el compañero de Luciana Geuna. “Tengo esa cosa de que joden, de que podés tener buena onda, me parece que es una conductora excelente de la nueva generación”, agregó.

Asimismo, Leuco reveló que está de novio con Martínez “hace un tiempo” y contó cómo comenzó el romance. “Se fue dando, la conocía y me gustaba mucho su laburo y en la radio hablamos porque cubrió los juegos olímpicos y se fue dando”, explicó.

“Cuando me gusta una persona es porque también me gusta mucho lo que hace. Me parece que hoy en el periodismo deportivo es la gran revelación, tiene una manera muy propia de contar las cosas, de transmitir”, cerró Diego Leuco.