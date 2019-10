Diego Korol confirmó que Telefe levantó Peligro Sin Codificar sin avisarle: "Nos hubiera encantado tener una despedida"

A dos meses de haber vuelto a la pantalla de Telefe, de un día para el otro, Peligro Sin Codificar se dejará de emitir. Y en diálogo con Teleshow, el conductor del ciclo de humor, Diego Korol, lamentó la manera en la que le comunicaron la inesperada noticia.

“Nos avisaron hoy después de una grabación, en medio del tema de los paros. Entonces, como estábamos adelantando programas, hoy nos confirmaron que Telefe les comunicó que el que salió el sábado pasado fue el último”, relató Diego.

Y añadió que nadie les explicó por qué levantaron el programa: "Fue la información que nos comunicó la productora, de que Telefe les dijo que el programa que les habían entregado y que se emitió el sábado había sido el último”.

Korol explicó que el ciclo se iba a ver hasta finales de noviembre y que jamás le hicieron un llamado de atención por bajo rating. Por eso, se sorprendió al enterarse de que, de un día para el otro, lo bajaron de la grilla.

"El programa ganó su franja, así que no tenemos ninguna devolución del canal que nos digan ‘che, mirá, no estamos conformes, vayamos para este lado’. No tuvimos ningún contacto como para decir ‘sí, mirá, un día hablamos y nos dijeron que estaban preocupados por el rating’”, se explayó.

Y aunque se mostró "agradecido" con el canal y entiende que, a veces, tienen que tomarse decisiones drásticas, lamenta cómo se dio el desenlace: "Lo único que te puedo decir como sabor amargo es la manera en que nos enteramos, que nos hubiera encantado tener una despedida, pero a veces uno no elige".