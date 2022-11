Diego Brancatelli fulminó a Santi Maratea al enterarse del motivo de su nueva colecta

Diego Brancatelli volvió a chicanear a Santi Maratea en las redes sociales tras enterarse cómo es la nueva colecta que el influencer inició con el fin de conformar su fundación, y lo rebautizó como “Manotea”.

Todo comenzó cuando Maratea les contó a sus seguidores que finalmente la Inspección General de Justicia avaló el nacimiento de la ONG que proyectó hace algunos meses con el fin de ayudar de mejor manera en diversas causas.

"La mejor noticia del año: se aprobó finalmente la D&D como fundación. Ya es reconocida como tal por la República Argentina. Esa es una emoción muy grande para mí, más grande de lo que puedo dimensionar. Hoy decidí que será un día de celebración, de goce", escribió en sus redes.

Más sobre este tema Diego Brancatelli decidió cerrar su supermercado y explicó los motivos: "No lo tomo como algo negativo”

LA CHICANA DE DIEGO BRANCATELLI A SANTI MARATEA POR SUS NUEVAS COLECTAS

En esta instancia, Santi anunció que iba a “pasar la gorra por tres motivos muy interesantes”, y explicó que uno de ellos era un viaje para que vaya a ver el Lollapalooza a otro país, y el segundo objetivo era “pagarle el sueldo de la primera empleada de la D&D”, que está trabajando con éldesde marzo

Sin embargo, fue el tercer motivo el que llamó poderosamente la atención de Brancatelli ya que Maratea pidió a sus seguidores que lo ayuden a pagar una mesa que compró para la fundación cuyo costo es de dos millones y medio de pesos.

“No me vengan con ‘Santiago, ¿cómo gastaste eso en una mesa?, hubieras comprado una más barata’. Chicos no entendieron nada, es la mesa de la D&D, de la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino? No me ofendan, respeten”, se defendió el influencer.

Más sobre este tema El sincericidio de Santi Maratea al responder por qué no piensa en casarse

LA REACCIÓN DE BRANCATELLI ANTE LOS EXCÉNTRICOS “PASES DE GORRA” DE SANTI MARATEA

En este punto, Brancatelli recurrió a su cuenta de Twitter, donde rebautizó al influencer como "Santi Manotea" y lo cuestionó de forma irónica: "Un crack. El problema son los que aportan", agregó en el mismo tweet.

No es la primera vez que el panelista de Argenzuela apunta contra Maratea ya que en una ocasión en la que Santi comparó a Máximo Kirchner con Mauricio Macri por sus orígenes, Brancatelli estalló.

"¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?", escribió en esa ocasión el ex Intratables, que hace algunos días anunció que viajará al Mundial de Qatar junto a su familia.