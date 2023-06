El día que Silvia D’Auro agarró de los pelos a la amante de Jorge Rial en una fiesta

Este martes, Marcela Tauro habló sobre el escándalo que desató, una vez más, More Rial enojada con Jorge, y dejó entrever que el exconductor de Intrusos le fue infiel a Silvia D´Auro con una colega a la que ella encaró en una fiesta y “la agarró de los pelos”, según Lio Pecoraro.

Tauro contó en LAM que en una fiesta de Radio 10, D´Auro, ya separada de Rial, se le acercó a tratar de limpiar su imagen y terminó sacada por una mujer que se encontraba “merodeando con una copa en la mano”.

“Nunca se lo pregunté a ella porque me cae divina, pero sabía la historia”, reconoció Ángel de Brito, generando intriga entre sus angelitas. “Fue una relación de muchos años, y parece que Silvia la agarró de los pelos”, agregó.

REVELARON QUE SILVIA D´AURO “AGARRÓ DE LOS PELOS” A UNA SUPUESTA AMANTE DE JORGE RIAL EN UNA FIESTA

“Morena Rial me está mandando la foto de la que salía con Rial y me dice ‘es esta. Esta mina la cagaba a Silvia’. O sea que Jorge le era infiel con esta mina, que es divina además”, reconoció De Brito, que le pidió a More que si tenía la foto de los dos juntos se la envíe.

Pese a la gran cantidad de nombres que le llegaron a De Brito al aire, fue Lio Pecoraro el que aportó jugosos detalles a través de sus redes sociales. “La amante de Rial se encargaba de contárselo a todo el mundo. Y contaba también que le dio a todos”, advirtió en Twitter.

Más adelante, Lio agregó: “Tremenda pelea de D’auro cuando en plena fiesta de Infobae vino a increparla. La chica se encargaba de contárselo a todos. Cantaban los Decadentes, y en ese momento Tauro, Mabel Romeo, (Fernando) Piaggio y yo estábamos cuando le quiso arrancar los pelos. En medio de la fiesta, inadvertido”, describió el conductor de El run run del espectáculo.

“Yo no la voy a nombrar. Que lo haga ella misma que se encargaba de gritarlo a los cuatro vientos sacando chapa de que se curtía a Rial. Solo les regalo que son 6 sílabas. ¡Basta! Acabé con este tema”, cerró Pecoraro, mientras la cuenta de Twitter “Ejército de LAM” publicaba una suerte de juego del ahorcado revelando que la inicial de la supuesta amante de Jorge Rial es la letra “T”.