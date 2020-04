El día que Noelia Marzol se atrincheró en una comisaría: "Fui porque siempre me robaban el estéreo del auto"

En plena pandemia y cuarentena social, PH, Podemos hablar salió a la cancha con una nueva propuesta: los invitados salen desde sus casas, virtualmente.

En ese marco, Andy Kusnetzoff abrió el juego y les preguntó a sus invitados Noelia Marzol, Joaquín Furriel, Nicolás Vázquez y Darío “Pipa” Benedetto, quién estuvo alguna vez preso o fue detenido por la ley. Y la única mujer del grupo sorprendió con su relato.

"En ese momento, estaba yendo a la universidad y cada vez que salía me robaban el estéreo del auto. Entonces, un día me enojé mucho y fui a la comisaria de la zona. Dije 'no salgo hasta tener un policía en la puerta de la universidad'. Me atrincheré ahí, estuve toda la tarde. El comisario me trataba de explicar que no había policías suficientes, pero yo le dije que 'no'. Me quedé ahí, atrincherada. Entonces, el policía me pidió el teléfono de un familiar porque me dijo 'ya estás arrestada. Te van a tener que venir a buscar'. Y me fue a buscar mi padre, que bastante paciencia me ha tenido de adolescente”, contó Noelia, evocando esa incómoda experiencia del pasado.