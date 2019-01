El día en que Facu Mazzei se descompensó en ShowMatch, cuando Mery del Cerro reveló que fue abusada en su infancia: "Necesitaba hablarlo"

Facu Mazzei tomó coraje para hacer una valiente revelación. En un móvil con Intrusos, el reconocido bailarín contó que fue violado a los 13 años en reiteradas oportunidades. Y con la emoción a flor del piel, recordó el momento en que se descompensó en la semifinal de Bailando 2018, minutos después de que Mery del Cerro contara que había sido abusada en su infancia.

“Adentro tenía todo esto en la cabeza y no sabía cómo resolverlo. El día que me desvanecí, Flavio (Mendoza) me dijo ‘a vos nunca te pasó algo así. Yo sé que acá hay algo más y vi tu cara cuando Mery hacía su relato. Si necesitás decirme algo...’. Es difícil contar esto… Flavio fue muy intuitivo. Después del programa, les conté a unos amigos porque necesitaba hablar con alguien”, explicó Mazzei, sobre aquel desmayo.

En diciembre pasado, la conductora había compartido en vivo su terrible experiencia cuando era una niña. "Ayer, después de 22 años, me animé a contarle a Meme que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años. Fue abuso y fue manoseo, y de dos personas distintas. Pero no fue violación”, contó Del Cerro.

Minutos más tarde, Facundo no pudo finalizar su performance y cayó al piso agarrándose la cara. Rápidamente los médicos ingresaron al estudio para asistirlo y el conductor pidió una pausa. Al regresar, Mazzei pidió disculpas y contó que era la primera vez que le sucedía algo así.

"Ya está compensado. Había hecho una hipotensión arterial", explicó el Dr. Labonia antes de que el equipo fuera directamente al teléfono (luego sería salvado por el público con el 67,88% de los votos, eliminando a Soledad Fandiño, que cosechó el 32,12%) por no poder terminar su presentación.