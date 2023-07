Los detalles de la mala praxis que sufrió Silvina Luna en la cirugía estética que la condenó a un trasplante

Silvina Luna está internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. En medio de los pedidos de dadores de sangre y cadenas de oraciones, volvió a tomar notoriedad la mala praxis que sufrió en la cirugía que le practicó Aníbal Lotocki.

Lotocki le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos. Esto le provocó a Silvina una hipercalcemia e insuficiencia renal.

En primer lugar, comenzó haciéndose varios análisis mensuales e intervenciones para extraer las piedras que se le formaban en el riñón. Acto seguido, tuvo que empezar con diálisis y, finalmente, un trasplante de riñón que aún no sucedió.

"Tuve muchas presiones. Y muy pocas herramientas también... El cuerpo hegemónico era todo. Se usaban las tetas grandes y el culo acá arriba. Y yo me dejé llevar por eso, por buscar una seguridad en el exterior y querer cumplir con ese estereotipo. Eso me llevó a esa operación", había contado tiempo atrás, tras denunciar a Aníbal por mala praxis, sobre el motivo que la llevó a hacerse cirugías estéticas.

QUÉ DICEN LOS CHATS ENTRE SILVINA LUNA Y ANÍBAL LOTOCKI TRAS LA MALA PRAXIS

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme", consultó Silvina Luna a Lotocki.

"No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”.

“Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”, fue una de las respuestas de Lotocki.