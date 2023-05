"Se desvivió por ella, le dio todo lo que deseó": el hermano de Ricky Diotto fulminó a María Fernanda Callejón

En medio de su conflictiva separación, María Fernanda Callejón denunció a su expareja y padre de su hija, Ricky Diotto, por violencia de género. En este contexto, el hermano de él, Joaquín, alzó su voz y fulminó a su excuñada.

"Solo espero que todo llegue a buen puerto, principalmente por mi ahijada que amo. Yo no sé qué busca la ex de mi hermano. Realmente se desvivió por ella. Le dio todo lo que deseó y no entiendo esta búsqueda de destrozarlo de esa forma. Me parte el corazón, además porque toda nuestra familia la consideró y la hizo parte de la familia", le dijo el joven a Juan Etchegoyen, mensaje que el periodista dio a conocer en su programa, Mitre Live.

Acto seguido, reveló que tanto Ricky como su madre se sienten muy angustiados por esta delicada situación familiar que están atravesando. "Me apena muchísimo porque Ricky está realmente mal y mi vieja que dio todo por nosotros, sola, porque no tuvimos padre, y nos crió y sacó adelante sola, está grande, con problemas de salud y todo este tema le genera una angustia que no le hace bien", cerró, en defensa de su hermano.

EL ABOGADO DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN ADVIRTIÓ QUE RICKY DIOTTO PODRÍA IR DETENIDO POR “AMENAZAS COACTIVAS”

“Este no es un tema que salió Fernanda así en los medios y dijo ‘me pegó, me agredió’, la denuncia está, chicos. Si quieren se las paso con una captura de pantalla. De hecho, la denuncia está sorteada y la Justicia está investigando”, señaló Francolino.

A la hora de explicar por qué Diotto podría ir preso en un futuro cercano, el letrado explicó que en el mensaje “hay una amenaza coactiva donde él expresa sus dichos”. “Estamos analizando ese y otros audios más en los que, si llega a haber amenazas coactivas, se le va a complicar”, señaló.

El abogado advirtió además que, en caso de comprobarse esa figura legal, la detención sería “de cumplimiento efectivo”. “En el descargo que hizo, Diotto dice que no es una persona violenta. Todo bien, pero si en los dos audios viralizados no hay violencia de género, no sé dónde está la violencia”, cerró Francolino.