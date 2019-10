El destrato de Antonio Gasalla a un notero: "Qué vida vacía debés tener, debés llegar muy triste a tu casa"

Una vez más, Antonio Gasalla (78) es noticia por destrato a la prensa. El humorista tuvo una desagradable actitud con el notero de Los Ángeles de la Mañana Santiago Riva Roy. El cronista abordó al actor a la salida de una cena con Marcelo Polino y, sobre el final de la entrevista, el artista disparó varias frases desafortunadas.

“Qué vida vacía debés tener, si no tenés ninguna cosa propia. Las preguntas solas no conducen a nada. Vos debés llegar muy triste a tu casa después de trabajar, cagarte de frío y preguntar siempre lo mismo”, le lanzó Gasalla al periodista.

“¿Cuánto hace que trabajás?”, preguntó el actor. “Cinco años”, contestó el notero. “Hace cinco años decís lo mismo. Vos tratá, porque sos más o menos joven, que te pase algo en la vida. No te pasa nada porque el 90% de las cosas que preguntás no te importan, no te importa lo que preguntás. Si con todos los actores que hablás, decís lo mismo. Me parece que no te pasa nada”, se despidió el humorista, antes de subirse el auto.

Al volver al estudio, todos condenaron la actitud de Gasalla y Ángel de Brito no ocultó su indignación. “Yo me estoy mordiendo la lengua. Me voy a meditar. Santiago no perdió los estribos, yo le doy con el micrófono por la cabeza. Lo puteo, también. Fue con respeto y le preguntó por algo laboral”, comentó el conductor de eltrece.