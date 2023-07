Después de 17 años, Nazarena Vélez reveló los verdaderos motivos de la separación de Daniel Agostini

En 2006, después de 7 años de relación, Nazarena Vélez y Daniel Agostini le pusieron fin a su matrimonio.

Unidos de por vida por su hijo en común Gonzalo "Chyno" Agostini, la actriz y productora habló a fondo en LAM de los motivos de la ruptura e hizo picantes declaraciones.

Antes de que Nazarena se explaye, Ángel de Brito puso al aire una nota con el cantante tropical, en la que Agostini habló con cariño de toda la familia de su ex y se refirió a la causa de la separación.

"En las parejas en general tiene que haber una compatibilidad, si hay pensamientos distintos, empiezan a flaquear", dijo Daniel, sin profundizar. Acto seguido, la panelista de LAM habló sin filtros de la ruptura.

NAZARENA VÉLEZ REVELÓ EL MOTIVO DE SU SEPARACIÓN DE DANIEL AGOSTINI

Nazarena Vélez: -Daniel los quiere a todos, con todos se lleva bien, pero a mí me odia. Me va a odiar hasta el día de su muerte. Creo que él está seguro de que yo lo cagué.

Ángel de Brito: -¿Ese es el motivo de la separación?

Yanina Latorre: -¿Lo cagaste?

Ángel: -¿Con quién le metiste los cuernos a Agostini?

Nazarena: -Yo ya estaba separada. Él último año con Daniel estábamos por el Chino, porque había mucho amor...

Yanina: -Entonces ¿lo cagaste mientras convivías?

Nazarena: -No, no lo cagué nunca. Pero sí me inflé las pelotas y me fui a trabajar. Empecé a trabajar con Gerardo (Sofovich), empecé a hacer las tapas de Paparazzi. A él no le gustó.

"Él era muy celoso y no le gustaba que trabaje. Él quería que la mujer se quede adentro de la casa". G-plus

Marcela Feudale: -¿Vos habías dejado de trabajar en algún momento?

Nazarena Vélez: -Sí. Sí.

Fernanda Iglesias: -Él era muy machista. De hecho, una vez dio una nota en Clarín y el título era: "Soy muy machista".

Nazarena: -Ay, gracias, Fernanda, me sacaste la presión de tener que decirlo yo... Sí, no le gustaba que yo trabaje.

Ángel: -¿Con quién sospechaba que lo engañaste?

Nazarena: -Lo juro por mis tres hijos, yo no lo cagué nunca. Sí, al tiempito, como yo estaba muy desgastada arranqué a salir… Yo lo amé mucho a Daniel.

Ángel: -¿No te arrepentiste de no cagarlo? ¿Por qué él te habrá metido…?

Nazarena: -Yo creo que no. Creo que nunca me cagó.

Ángel: -¿Y por qué se separaron?

Nazarena: -Por lo que dijo (Fernanda). Ay, me va a odiar ahora, le va a decir al Chyno "tu vieja estuvo boqueando otra vez".

Ángel: -¿Fue por los celos?

Nazarena: -Sí, era muy celoso y no le gustaba que trabaje. Él quería que la mujer se quede adentro de la casa.