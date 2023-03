El desplante de Camila Homs a un notero por las preguntas sobre Rodrigo de Paul: "No voy a hablar de eso"

Recién llegada de España, Camila Homs asistió a un desfile del BAFWEEK y protagonizó un incómodo momento con el notero de Intrusos, Gonzalo Vázquez, a quien le negó la nota, sin detener el paso.

La modelo, expareja de Rodrigo de Paul, había advertido la presencia de la cámara de América desde el interior del lugar y pese a que intentó irse eludiendo a la prensa, no pudo hacerlo.

Más sobre este tema Qué hizo Tini Stoessel cuando Camila Homs se fue de Madrid

CAMILA HOMS LE NEGÓ UNA NOTA A INTRUSOS Y LA DESTROZARON

Notero: -Cami, ¿cómo estás?

Camila Homs: -Todo bien. Muchas gracias.

Notero: -¿Podés hablar un segundito con Flor de la Ve, que estamos en vivo?

Camila: -No. Gracias.

"Es una maleducada. Ya es una chica de televisión, puede parar, con el calor que hace, y hablar. Eso es educación", disparó Tauro contra Homs. G-plus

Notero: -¿Cómo están las cosas con Rodrigo de Paul? Porque estamos al tanto de que están bloqueados en WhatsApp, de que están en un muy mal momento. ¿Él se enojó mucho porque vos estabas en España?

Camila: -No voy a hablar de eso.

Notero: -¿No querés decir absolutamente nada?

Camila: -No, prefiero que no. No voy a hablar de eso. Gracias.

Notero: -¿Te puedo conectar un segundito para que hables con Flor?

Camila: -No, muchas gracias. En otro momento.

Notero: -Te quiere saludar Flor…

Camila: -Le mando un beso.

Más sobre este tema Camila Homs reveló cómo reaccionó al enterarse del noviazgo de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel

MARCELA TAURO Y MAITE PEÑOÑORI, LETALES CON CAMILA HOMS

Luego de ver el desplante de Camila Homs al notero de Intrusos, Marcela Tauro cuestionó duro los modales de la modelo, por no detener el paso ante el trabajo del cronista.

"Es una maleducada. Ya es una chica de televisión, puede parar, con el calor que hace, y hablar. Eso es educación", disparó la panelista.

En la misma línea, Maite fue por más: "Si no quiere hablar de este tema, ¿de qué quiere hablar? Fue tapa de revista después del Mundial, con los hijos, por ser la ex de Rodrigo de Paul. Entonces, ¿por qué es noticia? ¿Por qué la iríamos a buscar?".