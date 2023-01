Los desopilantes memes del abrazo entre Alfa y Ariel en Gran Hermano

Luego de que Walter Santiago, más conocido como Alfa, simulara su salida de Gran Hermano por una misión secreta los hermanitos quedaran impactados, hubo reconciliación con Ariel Ansaldo y estallaron las redes de memes.

Después de pasar por ese momento, el participante de 60 años reconoció que el desafío lo ayudó a valorar mucho más a sus compañeros y lo afortunado que es al estar dentro del reality.

“Me sirvió para darme cuenta cuanto los quiero, uno por uno. A Ariel... que hoy me dijo ‘me voy a poner adelante tuyo para que no te vayas’. Y a todos, sobre todo a Romina que fue mi bastión siempre y Camila”, reflexionó y Ariel lo abrazó tras romper en llanto.

EL PREMIO QUE GRAN HERMANO LE DIO A ALFA POR GANAR EL DESAFIO

Santiago del Moro reveló que fue cómplice de Alfa en la simulación de su salida de Gran hermano 2022 para que los demás hermanitos tuvieran algunos beneficios más dentro de la casa.

“Gran Hermano me dijo ‘si vos intercedes, le haces la segunda a Alfa, les vamos a dar la posibilidad de que vean la película’, además gestioné dos botellitas de vino y la paella chicos”, les dijo el conductor y todos aplaudieron felices.