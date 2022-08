Desopilante respuesta de Darío Barassi cuando le preguntaron si quería tener más hijos con Lucía Gómez Centurión: "No vuelvo a tener relaciones en mi vida"

A pocos días de que las vidas de Darío Barassi y su esposa, Lucía Goméz Centurión, volvieran a llenarse de amor con la llegada Inés (ya tienen a Emilia), el conductor de 100 argentinos dicen fue contundente sobre la posibilidad de seguir agrandando la familia.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo el cronista de Socios del Espectáculo: “Ya tenés 2 niñas… ¿hay chances de que se esté cocinando un Barassito?", quiso saber, en referencia a sus deseos de ser padre de un varón.

Fue entonces que Barassi no dudó y fue contundente con su respuesta: “Ni en pedo, chicos. No vuelvo a tener relaciones sexuales en mi vida. Ya está", lanzó, imprimiéndole su característico humor al momento.

"No tengo ese mambo (de tener un hijo varón). Me encanta ser papá y me encanta ser papá de niñas. Estoy chocho. Desde siempre dijimos que queríamos tener 2 hijos así que, con esto, estamos", cerró Darío, muy feliz por esta nueva etapa de su vida.

LA EMOCIÓN DE DARÍO BARASSI POR LA LLEGADA DE SU SEGUNDA HIJA JUNTO A LUCÍA GÓMEZ CENTURIÓN

Son días de muchísima emoción para Darío Barassi y su familia por el nacimiento de Inés, su segunda hija. El conductor contó la feliz noticia en su red social con una dulce postal de la beba y ahora llegó el momento de regresar a su hogar.

El animador de 100 argentinos dicen mostró la intimidad de su hogar con una postal con la nena en brazos, a pura sonrisa, junto a su esposa Lucía Gómez Centurión y su hija Emilia. “Bienvenida a casa, chinita nuestra”, escribió, en Instagram.

“¡¿En qué momento pasó, gorda?! Estábamos bailando ahogados en alcohol y de repente, papas de dos reinas”, puso, con su habitual humor en otra de las fotos que compartió de sus días. “La vida, que cosa linda”, expresó, enamorado de su hijita.