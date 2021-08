Desopilante frase de Flor de la Ve sobre Cubero: "Ya que te hayan pelado como una gallina, habla de que tiene cierta debilidad"

En medio del debate sobre el tenso vínculo que mantienen Mica Viciconte y Nicole Neumann, la actual pareja de Fabián Cubero y su exesposa -con quien tiene a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna- en A la tarde debatieron el rol del exfutbolista a la hora de conciliar la paz entre ellas. Y en medio de la charla, Florencia de la Ve sorprendió con su desopilante comentario en vivo.

Todo comenzó con la pregunta que lanzó Karina Mazzocco en vivo: “Flor, ¿cuál es el lugar de Cubero?, ¿juega bien su papel?, ¿pone límites y orden entre esas dos mujeres, entre su actual y su ex?”, indagó la conductora.

Tras escucharla, la panelista se sinceró ante las cámaras: “Viéndolo desde afuera, para mí, no. Ya, que lo hayan pelado como una gallina, te habla de que cierta debilidad debe tener”, expresó, generando risas entre sus compañeros.

“Mirá que no lo conozco, no te conozco Cubero. Pero ya que te hayan pelado así como quedaste…”, agregó. A lo que Débora D’Amato cerró, en defensa de Fabián: “Florencia, se peló como una gallina por ‘tarasca’ no porque sí”.