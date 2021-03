Los desoladores mensajes de los famosos por la muerte de Sofía Sarkany

Tras batallar contra un cáncer de útero murió Sofía Sarkany, a una semana de ser convertirse en mamá de Félix, a los 31 años. Su fallecimiento generó impacto y desconsuelo en el ambiente artístico.

A través de las redes sociales le dedicaron mensajes de amor figuras como Marcelo Tinelli, Catherine Fulop y Luciana Salazar, al igual que profesionales del mundo de la moda que valoraron sus aportes a la profesión y su calidad humana como Benito Fernández y Fabián Medina Flores.

La pasión por el diseño de la joven, heredada de su padre Ricky Sarkany, hizo que se ganara reconocimiento de sus pares como el cariño de quienes la conocieron a nivel personal.

Los mensajes de los famosos, a flor de piel por la muerte de Sofía Sarkany.

Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD💔💔😢😢 https://t.co/T70O6dO08x