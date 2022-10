La desgarradora frase de Natalie Weber cuando luchó contra el cáncer: "No sé si voy a ver crecer a los nenes"

La lucha de Natalie Weber (36) contra el cáncer de mama volvió a estremecer a Mauro Zárate (35), cuando el padre de Mía (10) y Rocco (7) recordó la demoledora frase que le había dicho su esposa en pleno tratamiento oncológico.

"Fue un momento durísimo donde ella se levantaba a la mañana y me decía 'no sé si voy a ver crecer a los nenes'. Era durísimo", contó el delantero en PH sobre la experiencia límite que tuvo su esposa en 2016.

"Pero fue una guerrera, una leona, pudo salir adelante", cerró Mauro Zárate sobre Natalie Weber.

LA REACCIÓN DE NATALIE WEBER ANTE EL REGRESO DEL CÁNCER DE MAMA

Sin embargo, Mauro Zárate reveló la dramática reacción de Natalie Weber cuando, a los seis meses de la operación, el cáncer de mama regresó magnificado, por lo que la madre de sus hijos debió someterse a una mastectomía bilateral.

"Pasó bien, pero después vino el segundo golpe, que se fue durísimo. Donde pensás que ya le ganaste y aparece (el tumor) más grande. Ahí fue terrible, cuando decía ¿de esta no salgo, no voy a pasarla'. Yo la apoyaba, pero no había palabras que pudieran sostenerme a mí".

Al final, Mauro Zárate se sinceró sobre el pánico que sufrió por la enfermedad de Natalie Wener: "Era complicado dar la palabra justa, aliento. Porque me miraba y me decía 'vos no estás acá, no sos el que no va a ver crecer a tus hijos'. Pero salió todo bien".