Desgarradora confesión de Chalotte Caniggia sobre por qué perdió contacto con sus padres

Chalotte Caniggia hizo una desgarradora confesión a través de las historias de Instagram sobre por qué perdió contacto con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul.

“¿Te llevas bien con tus papás?”, le preguntaron a la modelo, quien respondió sincera: “No, no tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron me dieron la espalda ambos”.

“Solo me hablan para buscarme pelea o me hablan mal. Así que no me hablo con ninguno de los dos. Ya no me importa pero si lo pasé muy mal y estuve muy triste con esta situación”, dijo al final en sus redes.

Más sobre este tema Charlotte Caniggia abandonó El Hotel de los Famosos 2: "Me quiero ir porque es muy difícil y hay muchas tareas"

CHARLOTTE CANIGGIA, EMOCIONADA POR EL BEBÉ EN CAMINO DE ALEX Y MELODY LUX

Charlotte Caniggia se mostró emocionada con la noticia del bebé que esperan su hermano, Alex, y Melody Luz: “Estoy súper contenta que voy a ser tía”.

“Estoy segura que seré la mejor tía del mundo, el bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Alex, los amo, van a ser los mejores papás del mundo”, cerró en sus redes.