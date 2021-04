Desgarrador relato de la hija de Mauro Viale sobre las últimas horas de vida del periodista: "Me pude despedir"

A dos semanas de la muerte de Mauro Viale por coronavirus, su hija Ivanna relató los desgarradores últimos momentos que vivió con él cuando ya se sentía muy mal, con fiebre muy alta y muy débil.

Luego de haberlo visto mal al aire, llamó a la producción de su programa para saber qué estaba pasando. Acto seguido, se comunicó con su mamá y le pidió por favor que le contara cómo iba evolucionando su padre.

Rápidamente, su madre se puso en contacto con ella y le dio una tremenda noticia. "No pasaron ni cinco minutos que había entrado a su casa y me llama mi mamá urgente, diciéndome que papá se había desplomado en la cama. Entonces, me fui volando para allá. Llevé mi termómetro y mi oxímetro por las dudas”, contó en diálogo con Clarín revelando que en esa instancia Mauro ya tenía 40 grados de fiebre.

Además de quedarse toda la noche con él, le insistió para que fuera a la clínica. Aunque Mauro no quería, sintió que no le quedaba otra opción. Ya en el Sanatorio Los Arcos, Ivanna no se despegó de su lado. Dos días después de haberlo visto mal por la TV, su papá murió durante la internación.

“Fijate cómo me protegió que pasé toda la noche del viernes con él y no me contagió de coronavirus. Lo acaricié, le puse paños, le di besos. Sí, me pude despedir”, cerró.

¡Mucha fuerza!