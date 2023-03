El desgarrador mensaje de Lucas Benvenuto después del descargo de Jey Mammon

Jey Mammon rompió el silencio una semana después de que Lucas Benvenuto contara que en el 2020 denunció al conductor por abuso sexual. Este miércoles 29 de marzo, a la tarde, Jey Mammon publicó un video en su cuenta de Instagram dando su versión de todo lo sucedido.

Un rato después, el abogado de Lucas, Javier Moral, explicó que con su cliente están preparando un escrito para presentar en la Justicia.

Y en su cuenta de Instagram, Lucas Benvenuto se manifestó luego de escuchar el descargo de Jey. “Si no hubiera creado mi propio mundo, hubiera muerto en el otro”, fue la frase que eligió el joven para graficar el momento que vive.

LAS 5 FRASES MÁS FUERTES DE JEY MAMMON EN SU DESCARGO

1- “Yo no violé, abusé o drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

2- “Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante”.

3- “A Lucas lo conozco, no lo voy a negar. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16″.

4- “Ese vínculo, desde el día cero que empezamos a salir, fue un vínculo lleno de amor, contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso”.

5- “Yo entiendo que Lucas necesita evidentemente sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, que yo no hice. No es así”.