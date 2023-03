Desgarrador llanto de Nacho al reencontrarse con su familia en Gran Hermano: "No saben cuánto los extrañé"

Luego de que Romina Uhrig viviera el momento más emotivo al reencontrarse con sus hijas Mía, Feli y Nina en Gran Hermano 2022, le tocó el turno a Nacho Castañares, quien no pudo contener el llanto al ver a su abuela Tesi y la expareja de su padre Rodolfo, Jesús, a quien considera como su segundo papá.

“Mi vida, mi amor. Cómo te extrañé. Siempre estamos juntos. Te amo, mi vida y te extrañé un montón. Siempre hablando de la abuela. Estoy con vos para darte fuerza, amor, ánimo y para darte todo lo que necesitás. Estoy muy orgullosa de vos y de toda la gente que te conoce, te quiere y te valora. Estoy muy bien. Nos extrañamos los dos”, atinó a decirle Tesi, al verlo a Nacho completamente quebrado de la emoción.

“Te tengo que dar alas para que vueles, te amo con todo mi corazón. Sabés que no vine sola, ¿no? Te traje una sorpresa, pero quiero que te repongas de ésta”, agregó, segundos antes de que saliera de un armario Jesús.

Más sobre este tema Nacho le hizo una promesa al perrito Caramelo para cuando salga de Gran Hermano

“No puedo creer que estés acá. ¡Estás muy lindo! ¿Qué haces acá?”, atinó a decirle el joven, que en todo momento abrazo muy fuerte a su familia. Y cerró, a corazón abierto y lágrimas en los ojos: “¿Quién te iba a decir que ibas a estar en Gran Hermano, abu? No saben cuánto los extrañé”.

Más sobre este tema Robertito Funes mandó al frente a La Tora y mostró su fondo de pantalla en vivo: "La saqué de Instagram, estoy hasta las manos"

SANTIAGO DEL MORO REVELÓ QUE PIDIÓ AYUDA PROFESIONAL PARA ENCARAR EN REENCUENTRO DE ROMINA CON SUS HIJAS EN GRAN HERMANO

Luego de las fuertes repercusiones que despertó el encuentro de Romina Uhrig con sus hijas Mía, Feli y Nina en Gran Hermano 2022, Santiago del Moro se encargó de contarle al público el detrás de escena de ese momento y reveló que acudió a la ayuda profesional para encarar este tema.

“Les quiero contar algo que no se sabe. Había mucha especulación con este encuentro y qué iba a pasar. No era un encuentro fácil. Sabíamos que si Romina llegaba a esta instancia, iba a ver a sus hijas. Y digo esto porque los últimos cuatro finalistas son los que reciben a sus familiares en la casa”, comenzó diciendo el conductor del reality de Telefe en vivo.

“Y mucha gente me preguntó por qué primero hablé con Romina, le avisé y no fue una sorpresa. Yo no podía, siendo un conductor que aparece en pantalla, decirle ‘andá, que tenemos una sorpresita’ como cuando les dije que vayan y había dos motos”, agregó.

"MUCHA GENTE ME PREGUNTÓ POR QUÉ PRIMERO HABLÉ CON ROMINA, LE AVISÉ Y NO FUE UNA SORPRESA. YO NO PODÍA, SIENDO UN CONDUCTOR QUE APARECE EN PANTALLA, DECIRLE ‘ANDÁ, QUE TENEMOS UNA SORPRESITA’ COMO CUANDO LES DIJE QUE VAYAN Y HABÍA DOS MOTOS". G-plus

Allí, Del Moro dio detalles de cómo fue la conversación que tuvo con los psicólogos que lo ayudaron: “Entonces, lo que hice fue asesorarme con gente profesional y les pregunté a los especialistas de qué manera abordar a una mamá que hace 5 meses que no ve a sus hijas y de qué manera ir llegando hasta ese punto que le tengo que comunicar que vaya al SUM que están las hijas”.

“Me fueron explicando de qué manera hacerlo para ir paso a paso y que Romina fuera asimilando las diferentes reacciones porque era una emoción muy fuerte. Por eso aclaro por qué no le dije ‘andá, que tenemos una sorpresita, a ver qué pasa, si hay algo en el box de intercambio o en el SUM’”, continuó.

"ENTONCES, LO QUE HICE FUE ASESORARME CON GENTE PROFESIONAL Y LES PREGUNTÉ A LOS ESPECIALISTAS DE QUÉ MANERA ABORDAR A UNA MAMÁ QUE HACE 5 MESES QUE NO VE A SUS HIJAS Y DE QUÉ MANERA IR LLEGANDO HASTA ESE PUNTO QUE LE TENGO QUE COMUNICAR QUE VAYA AL SUM QUE ESTÁN LAS HIJAS". G-plus

Y cerró: “Fue un shock seguramente para ella. A mucha gente le cayó bien, otra gente no le creyó, pero eso ya correrá por cuenta de ustedes.”.