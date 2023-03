Desgarrador llanto de Marcos en Gran Hermano 2022: "Mi hermana y yo vivimos cosas fuertes de chicos"

Marcos Ginocchio rompió en llanto en el confesionario en una charla íntima con Gran Hermano en la que confeso haber vivido situaciones fuertes en su infancia con su hermana, Valentina.

“¿Qué es lo que te emociona tanto?”, le preguntó Gran Hermano y él respondió conmovido: “Me emociono porque mi hermana y yo vivimos cosas fuertes de chicos y siento que ella en algún sentido también necesitaba vivir esto conmigo”.

“Me pone muy feliz que por lo menos haya sido acá y conmigo, estoy muy contento con eso y sé que pase lo que pase nada va a cambiar ese amor que le hicieron llegar a mi hermana y a mí”, agregó el joven.

Entonces, expresó entre lágrimas: “Mi hermana se fue, mi hermano también y sentíamos que no podíamos llegar del todo a la otra persona. Después pasó el tiempo, tuvimos charlas y cada uno contaba lo que había pasado”.

“Y te pones a pensar como no estuve más tiempo o pude hacer más para que esté mejor y que no haya pasado las cosas que tuvo que pasar. Yo me sentía mal y pensaba que del otro lado estaban bien, no sabía que ellos también estaban sufriendo”, reflexionó.

MARCOS HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO DE SU PASO POR EL REALITY CON SU HERMANA

Marcos habló en el confesionario a corazón abierto de su paso por Gran Hermano con su hermana, Valentina, a poco de la final del reality show.

“Viví cosas muy lindas, creo que también haberlo vivido con mi hermana es algo que no lo cambiaría por nada y nada de eso hubiera sido posible si la gente no me hubiese apoyado”, analizó conmovido.