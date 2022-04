El inesperado pedido de Gabriel Schultz en pleno debate sobre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Separado de Camila Homs, la vida sentimental de Rodrigo de Paul acaparó fuertemente la atención tras la confirmación de su romance con Tini Stoessel. En pleno debate en Momento D, Gabriel Schultz alzó su voz e hizo un desesperado pedido en vivo.

El pedido del panelista de eltrece fue mientras Fabián Doman y sus compañeros opinaban del malestar de la expareja del futbolista, madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, por la ruptura y por la mediatización del noviazgo de Rodrigo con la cantante.

"¿Podemos cuidar a De Paul que estamos a medio año del Mundial? Dejémoslo de joder". G-plus

Y el picante archivo que puso sobre la mesa Cinthia Fernández, del supuesto interés de China Suárez por De Paul, al concluir su pareja con Benjamín Vicuña en 2021.

"Yo me comuniqué con Camila y ella me dijo 'no quiero hablar'. Uno fue a la fuente. Pero también le puedo dar la derecha a Camila, porque en unos chats de la China Suárez, estaba el señor De Paul. Dicen que ella le habría mandado fotos desnuda", dijo la panelista.

En pleno debate sobre la vida del futbolista de la Selección Argentina, Gabriel Schultz descolocó a sus compañeros con su desesperado pedido: "¿Podemos cuidar a De Paul que estamos a medio año del Mundial? Dejémoslo de joder".

FUERTE DATO DE ESTEFI BERARDI SOBRE CAMILA HOMS TRAS LA SEPARACIÓN DE RODRIGO DE PAUL

Confirmado el noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Estefi Berardi dio detalles de cómo Camila Homs, expareja del futbolista y madre de sus dos hijos está atravesando la mediática ruptura.

"Ya conté que con este tema me han querido callar porque Camila la está pasando re mal. La exmujer de De Paul tiene dos bebés chiquitos. El más chiquito tiene 8 meses", dijo la panelista en Mañanísima.

"Me parece que se cansó. Ella habla ahora porque el tema (de Rodrigo y Tini) ya salió a la prensa. Antes, ella tenía la esperanza de que él se canse y vuelva. Esto no me lo dijo ella, me lo dijo el entorno", informó Berardi.