¡Deseos y reflexiones! Así despidieron los famosos el 2018 y celebraron el Año Nuevo: ¡mirá las fotos!

Con esperanza, rodeados de sus afectos, y agradeciendo, los famosos despidieron el 2018 y recibieron el 2019 con las mismas ganas e ilusiones que todos. A puro glamour, Marcelo Tinelli fue uno de los que tiró la casa por la ventana para celebrar Año Nuevo a los besos con Guillermina ValdÉs, en una mega fiesta que incluyó a varios amigos.

Desde Carlos Paz, Flavio Mendoza reunió a su elenco de Siddharta y descorchó varias champañas para brindar por la temporada teatral, y compartió las fotos en redes sociales: “Fiesta fin de año; chau 2018, hola 2019”.

Marley se tomó una selfie con Mirko en brazos y saludó a sus seguidores: “¡Muy feliz Año Nuevo a todos de parte de Mirko y mía! ¡Muchas gracias por tanto amor todos los días! ¡Nos hacen muy felices!”.

Marcela Kloosterboer, embarazada de su segundo hijo con Fernando Sieling, también comentó su tierno retrato familiar: "Así te despedimos 2018, los 3 juntos y nuestro bebé en camino. GRACIAS. Lo mejor para el 2019".

Desde Rosario, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos posaron para la cámara.

FELIZ AÑO NUEVO !

Les deseo de todo corazón.

No me importa su religión, ni su sexualidad, ni su color, ni su bolsillo .

Sólo me importa q sean buenas personas y q me quieran y deseen lo mejor como yo les deseo lo mismo .

