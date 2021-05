El deseo de Jujuy Jiménez, a días de estar cara a cara con Jimena Barón en La Academia: "Quiero llegar a la pista y darle un abrazo"

Luego de los rumores que surgieron en plena separación de Sofía "Jujuy" Jiménez con Juan Martín del Potro y las especulaciones que nacieron por los supuestos chats que la modelo había encontrado en el celular de su ex con Jimena Barón –con quien también estuvo en pareja- la futura participante de La Academia habló de cómo será estar cara a cara con la jurado en la pista del certamen.

“A mí me pasa que yo quiero llegar y darle un abrazo. Vengo hablando con ella desde que empezó la cuarentena cuando estábamos encerradas y en el medio se dio mi separación. Ahí apareció ella con un mensaje súper amoroso y yo, en shock, no lo podía creer. Pensé, ‘¿real que me está pasando esto?’”, comenzó diciendo Jujuy en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine),

“Jime me escribió porque en los medios se empezó a decir que yo, supuestamente, había encontrado mensajes de Jimena en el celular de Juan. Y ella tuvo un gesto muy sororo de su parte y se acercó para decirme que de su parte nada que ver y se lo agradecí”, agregó.

“Y desde ahí dijimos que nos juntemos a tocar un vinito y todavía no la llegué a ver. Somos amigas virtuales”, cerró, dejando en claro el buen vínculo que mantiene con la actriz y cantante.