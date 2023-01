Desenmascaran las movidas de Camila Homs contra Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

La firme postura de Camila Homs contra Tini Stoessel quedó en evidencia por las decisiones que toma respecto de los dos hijos que tuvo con Rodrigo De Paul, y Paula Varela lo explicó al detalle.

"Camila no quiere que los chicos tengan contacto con Tini. Fue un pedido expreso", arrancó Varela.

"Por eso cada vez que Rodrigo ve a sus hijos tiene que estar la niñera, porque no quiere que compartan con Tini", aseguró la panelista de Socios del Espectáculo.

"Rodrigo trata de cumplir a rajatabla todo lo que le pidió Camila, porque tienen estipuladas fechas que se cumplieron", continuó la periodista.

Al final, Paula Varela expuso a Camila Homs por no haber respetado los deseos de Rodrigo De Paul por su supuesta aversión a Tini Stoessel: "Lo que no se cumplió fue cuando pidió que los chicos vayan a la final, que ella no se los quiso mandar".

PAULA VARELA DESENMASCARÓ A CAMILA HOMS Y BANCÓ A RODRIGO DE PAUL

Por otra parte, Paula Varela se puso del lado de Rodrigo De Paul en la polémica con Camila Homs: "Inició una causa penal porque está muy cansado de las tremendas amenazas que está sufriendo hace mucho tiempo".

"Camila utilizó todo lo legal, la compensación para resguardo de sus hijos. Sin embargo, todo quedó a nombre de ella. Los chicos van a cumplir 18 años y la que va a seguir cobrando esa compensación es ella", exclamó la periodista.

"Se dijo que él no veía a los hijos y es mentira. Antes de ir al Mundial pidió ver a los hijos, fue con la madre de los hijos y la niñera", siguió.

"Por eso él pedía en la final del mundial poder ver a sus hijos. Incluso la madre de Rodrigo, que estaba en Qatar se ofreció a ir y volver con la niñera y los nenes como habían hecho antes del mundial, que estuvieron 15 días con el padre en Madrid, y ella dijo que no. Como un capricho, ahora utiliza a los hijos", sentenció Paula Varela lapidaria contra Camila Homs y del lado de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.