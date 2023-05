Descubren imágenes íntimas de Adriana Aguirre en un sitio erótico: la exvedette denuncia el robo de las fotos

Adriana Aguirre, en diálogo con XLFM Radio, contó la angustia que atraviesa en su vida. La exvedette denunció que un portal de contenido erótico robó fotos íntimas suyas y las subió causándole un "daño moral y psicológico".

“El daño moral y psicológico que me generan es muy grande. En una página porno pusieron fotos mías, incluso hay una foto privada en la que estoy haciendo un topless en la playa que se había filtrado en una revista. Es una foto de 2013 me sacó Ricardo (García, su pareja) en 2013″, detalló.

“Me faltaron el respeto, lucran con esas fotos, con la imagen, hay una familia atrás”, agregó.

ASÍ SERÁ LA DEMANDA DE ADRIANA AGUIRRE CONTRA EL SITIO PORNO

“Vamos a ver con mi abogado Matías Garcete Suárez para encarar esta demanda y lograr que saquen mis fotos de esa página. Esta gente me está poniendo con otras personas que hacen pornografía. Yo no tengo nada contra la pornografía o los que hacen eso, pero no soy de ese palo. Nunca hice ni haría en mi vida pornografía. No pertenece a mi pensamiento o sentimiento”, explicó Adriana Aguirre.

Adriana Aguirre explicó que se enteró lo de sus fotos por Lorena Paola: “Nos hicieron lo mismo a las dos. Es horrible. Hay una violación sobre la intimidad de las personas. Pero también están lucrando con mi imagen, con mi nombre, con todo", agregó.

"Además de ofenderme, de faltarme el respeto, de atentar contra mi buen nombre y honor, hay un daño moral y psicológico que es muy grande”, cerró Aguirre.