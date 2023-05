El desconsolado momento que estaría viviendo Wanda Nara: "Desesperada por no poder ver a sus hijas"

Guido Zaffora reveló en Intrusos detalles del desconsolado momento que estaría viviendo Wanda Nara porque Mauro Icardi no la dejaría ver a sus hijas.

“Lo que me cuentan es que Mauro no dejó que las nenas salgan de Turquía y Wanda está angustiadísima, me dicen que llora todos los días por las nenas”, contó el panelista.

Luego, continuó: “Lo que me dicen es que Mauro está usando a las nenas, la está manipulando a Wanda con las menores, que empezaron el colegio en Turquía”.

“De verdad me dicen que Wanda está desesperada, que llora todos los días, está muy mal con este tema”, agregó el periodista sobre la conductora de MasterChef.

LA CONDICIÓN QUE MAURO ICARDI LE HABRÍA PUESTO A WANDA NARA PARA VER A SUS HIJAS

Guido Zaffora contó en Intrusos la condición que Mauro Icardi le habría puesto a Wanda Nara para ver a sus hijas: “Para que le de las nenas, tienen que estar juntos”.

“Esa es la condición, ‘tenes que volver conmigo y yo te doy a las nenas’. Las nenas tienen pasaporte europeo, solo pueden permanecer pocos días porque no son argentinas. No pueden permanecer sin un acuerdo con Mauro”, explicó entonces.