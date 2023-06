Desconsolado llanto de Yanina Latorre tras la despedida de Andrea Taboada de LAM

Luego de conocerse que Andrea Taboada ya no iba a ser más parte de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, la panelista se despidió del ciclo con unas dulces palabras para todos sus compañeros.

Tras los elogios del presentador, Andrea tomó la palabra y dio detalles de su nuevo proyecto laboral: “La verdad estoy muy contenta porque me convocaron para estar en DDM, el programa que va a conducir Mariana Fabbiani, que vuelve a este canal”.

“A vos, Ángel, te quiero decir que nos conocemos hace muchos años, te agradezco siempre la confianza que me tuviste, que aprendo, aprendí y sigo aprendiendo, y que va a ir todo bien”, agregó, dirigiéndose a De Brito.

Allí, al ver que Yanina Latorre estaba muy quebrada, Taboada le pidió que la acompañara: “Yanina, no llores. Vení, que somos las históricas”, remarcó. Y cerró, a corazón abierto: “Gracias a todos, a las angelitas, al equipo de producción. Para mí, LAM es mi casa. Y a vos Ángel, te quiero mucho. Gracias por la paciencia. Y quiero decir una cosa a los que hacen televisión, que por favor no se maquillen el cerebro. Eso me lo dijo Santo Biasatti”.

ANDREA TABOADA SORPRENDIÓ AL REVELAR QUE NO SERÁ MÁS PARTE DE LAM

Si bien fueron varias las panelistas que pasaron por el programa que conduce Ángel de Brito, Andrea Taboada se había convertido en una de las históricas angelitas que acompañó al conductor en su ciclo.

Sin embargo, en las últimas horas, Taboada dio a conocer que no será más parte del panel: “Estoy muy, muy triste. No fue mi decisión para nada. No estaré más en #LAM”, comenzó diciendo Andrea, visiblemente angustiada por esta decisión.

“Obviamente, agradezco a todos mis compañeros. A @angeldebritooki, @mandarinatelevision #LAMMMMMM. Los voy a extrañar siempre”, cerró Taboada con varios emojis de corazoncitos rojos, dejando en claro que con su grupo de trabajo está todo bien y poniendo como hashtag una de las palabras que popularizó al aire.

Foto: Captura de Instagram Stories