Leonela Santana no tuvo tiempo para finalizar su creación y no pudo contener las lágrimas ante el jurado. Video.

El deseo de llegar lo más lejos posible y lucir todo su talento frente a los jurados Fabian Zitta, Verónica de la Canal, Benito Fernández -y Matilda Blanco, la jefa de taller- empiezan a generar presión para los participantes de Corte y confección, el programa que conduce Andrea Politti por eltrece.

Inspirada en uno de sus seres más queridos, Leonela Santana, la diseñadora de alta costura y oriunda de Boulogne, habló de su musa para confeccionar el vestido de novia que pedía el desafío: "Me insipiro en mi abuela porque no usó vestido de novia, sino que se casó por civil y tiene algo de los años '40".

Sin embargo, a la hora de presentar su creación, la joven de 29 se mostró muy angustiada por no poder realizar lo que tenía en mente: "Quería hacer algo y cuando me dijeron cuánto tiempo me faltaba me di cuenta que no iba a llegar. Perdón, no quier llorar pero este vestido era en honor a mi abuela y me siento un desastre. Disculpen pero no quiero esto. Prefiero no hablar más", atinó a decir con lágrimas en los ojos.

En cuanto a Zitta, su devolución fue implacable: "Me parece que sos solvente a la hora de diseñar una prenda, te falta como ese ímpetu para decir que tenés la creatividad, la inspiración para ser la ganadora... pero acá no lo veo todavía. Mi puntaje es un 2".

Por su parte, Benito le dio un voto de confianza: "La realidad es que no estuvo bueno el diseño. Me parece que tenés todo el potencial así que esta vez va a ser un 5, pero espero encontrarte en otro momento más arriba".

Por último, De la Canal cerró: "Creí que me iba a encontrar con otro vestido, con el que había visto en tu boceto y me parecía divino. No sé si fue por el tiempo o si no pudiste hacer lo que tenías en la cabeza pero ya te vas a enterar de mi voto".