Desconsolado llanto de Karina Mazzocco en vivo en plena entrevista con Fer Dente: "No saben cómo me arrepiento”

Además de las risas, la música y las anécdotas de su vida, Karina Mazzocco compartió un especial recuerdo de una reunión que compartió con su ídolo máximo, Gustavo Cerati, y no pudo evitar quebrar en llanto en vivo.

“Fui tan fan de Soda Stereo, pero fan al punto de ir a verlos a los boliches”, reveló la conductora de A la tarde en Noche al Dente, el ciclo que lidera Fer Dente por América.

Luego, rememoró un momento especial de su vida: “Hace tiempo un día en Punta del Este nos encontramos con Pampita y Benjamín Vicuña, que todavía estaban juntos, y nos invitaron a un asado en su casa. Entramos y estaba Gustavo Cerati sentado en una silla con sus rulos”.

Fue entonces que Karina recurrió al apoyo de su esposo, Omar “El Bacha”: “Le dije ‘¡está Cerati!'. Yo era Karina Mazzocco y no lo podía ir a cholulear. Y no saben cómo me arrepiento. Yo tenía que agradecerle tanta felicidad. Y no lo hice”, continuó, muy movilizada y con lágrimas en los ojos.

“¡Qué tonta! Una tiene que decir cuando quiere, cuando ama, cuando se equivocó, cuando admira. Como una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad. Mi hijo canta todas sus canciones”, continuó, muy quebrada.

Con esa experiencia marcada a fuego en su corazón, la entrevistada se dirigió al público con un mensaje: “No se queden con nada, la vida pasa y no sabemos cuándo no estamos más. Hay que entregar el amor a quien nos lo despertó. Y Cerati es parte de mi vida”.

Y cerró, a flor de piel: “No saludé a quien me generó tantos momentos de felicidad. Nosotros que hablamos tanto de desencuentros familiares, a veces una se queda con el orgullo de decir, ‘me equivoqué, estuve mal’; o decirle ‘me hiciste feliz, con tu guitarra, con tus acordes y con tus canciones le pusiste música a mi vida’. Nunca me acerqué, creo que nunca lo miré de frente. No lo iba a invadir”.

LA REACCIÓN DE KARINA MAZZOCCO ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE JAY MAMMON LA LLEVE A LA JUSTICIA TRAS SU ENTREVISTA A LUCAS BENVENUTO

Luego de que se conociera que Jey Mammon le podría iniciar un juicio a ciertos medios que hablaron de la denuncia por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto, Karina Mazzocco (una de las conductoras que entrevistó al joven para A la tarde) rompió el silencio y se refirió a este tema.

“No me ha llegado ninguna citación, así que veremos. Pero está bien que busque Justicia. Todos necesitamos saber qué fue lo que pasó. Justo hoy hablábamos de que el tema quedó inconcluso. No puede quedar así”, comenzó diciendo Karina en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“De no aclararse qué pasó entre Jey y Lucas sería tremendo, una nueva falla de las autoridades que no investigaron lo suficiente cuando recibieron la denuncia de Benvenuto”, agregó, firme con su pensamiento.

“Es realmente muy triste toda esta situación. Todo quedó en un ‘ni’. Y esto es injusto también para nosotros , que estamos tratando de ver qué pasó, cómo sigue la vida de estos individuos de acá en adelante.”, continuó, muy movilizada.

Y sobre la cifra millonaria que estaría en juego en la causa que encabezaría Jey, Mazzocco cerró: “No lo vi, pero no me hago cargo de que mi nombre esté ahí barajado. No habló puntualmente de mí ni de mi programa.”.