Desconsolado llanto de Flor Moyano tras perder el desafío en El Hotel de los Famosos 2: "Lo hice horrible"

Después de haber dejado el cuerpo en un arduo desafío en el que compitió con Yasmín Corti y Sebastián Cobelli, Flor Moyano se mostró muy angustiada por haber salido última en el juego y encontrarse con la posibilidad de quedar eliminada si no vence a su contrincante en la H de El Hotel de los Famosos 2.

“Ay, ¡lo hice horrible!”, atinó a decir Flor, antes de romper en llanto, frustrada por no haber podido zafar del duelo que podría dejarla afuera del reality de Telefe, en medio de las instancias finales antes de que culmine y se conozca quién será el gran campeón de esta edición.

Alertado por sus lágrimas, Martín Coggi decidió consolar a su compañera: “¡No! Escuchame, ¿cuántas veces fuiste? ¿Cómo sabías cómo se hacía? Ey, tenés una vida más”, le dijo, mientras hablaba a la joven.

“Entonces, no te quedés ahora. Por favor te lo pido, ¿sí? Tenés todo para romperla. Vas a tener tu H triunfante y está buenísimo. Vas a tener tu H, vas a tener tu foto levantando la tableta, dale”, cerró Coggi, dándole su voto de confianza a Flor.

YASMÍN CORTI Y FLOR MOYANO, FILOSAS CON DELFINA GEREZ BOSCO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de varios cruces, estrategias y nervios por llegar lo más lejos posible en El Hotel de los Famosos 2, Yasmín Corti y Flor Moyano hablaron profundamente de cómo la ven a Delfina Gerez Bosco en el juego y fueron letales con su comentario.

“Hay que desestabilizar a la pareja”, comenzó diciendo Flor, en referencia a Delfina y Martín Coggi, quienes empezaron una historia de amor dentro del programa que conducen Carolina “Pampita” Ardohain y Chino Leunis por eltrece.

Tras escucharla, Yasmín tomó la palabra y se sinceró frente a algunos de los concursantes: “Yo siento como que me bardea simpáticamente en la cara. Tiene un humor ‘barderito’”, lanzó. Y Moyano cerró, picante: “Sí, yo también siento eso. Cuando hablo, o digo algo, o me equivoco, habla como cargándome. Te carga todo el tiempo. Delfi no tiene cabeza para jugar”.

