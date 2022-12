Desconsolado llanto de Daniela tras quedar nominada junto a sus amigas en Gran Hermano: "Disfrutemos esta fiesta que va a hacer la última juntas"

Después de haber quedado nominada junto a sus amigas, Julieta y Romina, Daniela vivió la previa de la clásica fiesta que hacen en Gran Hermano 2022 todos los fines de semana con las emociones a flor de piel.

Con lágrimas en los ojos y mientras se preparaba para pasar una noche amena con su grupo, Daniela se confesó frente a sus compañeras: “Ju, necesito que nos ayudemos entre nosotras. Escuchame, las dos estamos mal y si una quiebra, la otra va a quebrar”, comenzó diciendo, al ver a Juli también angustiada.

“Necesito que no llores y que seas fuerte. Lo voy a hacer por ustedes y no voy a llorar por lo que siento por ustedes. Yo voy a hacer toda la fuerza del mundo para no llorar, que eso para mí es un montón”, agregó, mientras Romina y Camila (la nueva hermanita) la contenían.

Y cerró: “Y vos Julieta hace lo mismo por nosotras. No lloremos mas, disfrutemos esta fiesta que va a hacer la última de nosotras juntas. Ya está. Yo estoy mal y por eso estoy así, pero si una no se pone bien, la otra tampoco. Esto es unión y la unión es la fuerza. Vamos a salir a esa pista y tener la mejor noche”.

FIRME POSTURA DE CRISTIAN U. SOBRE LA DECISIÓN DE THIAGO DE NO SALVAR A DANIELA DE LA PLACA DE NOMINADOS DE GRAN HERMANO

Después de las repercusiones que despertó el llanto de Daniela por la decisión que tomó Thiago –con quien comenzó una historia de amor- de salvar de la placa de nominados a su amigo, Alexis (más conocido como Conejo) en vez de a ella, Cristian U. saltó en defensa del joven.

“Thiago no me parece uno de los mejores jugadores de la casa, pero no me pareció mal su estrategia”, comenzó diciendo el panelista y exparticipante del reality en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo también tengo la amistad por sobre el noviazgo”, agregó uno de los jugadores más fuertes de todas las ediciones del programa, dejando en claro que él habría actuado de la misma manera que lo hizo Thiago.

“Tiene un amorío con Daniela, se entretienen mutuamente con la vida, pero cuando busca respaldo, lo encuentra en Conejo. Era obvio que eso iba a pasar”, concluyó el exhermanito, sincero.