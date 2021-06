El desconsolado llanto de Andrea Taboada, angustiada por las consecuencias del covid: "Todo me hace mal"

A nivel individual, las consecuencias de la pandemia de coronavirus no solo tienen un fuerte impacto en la salud física de las personas, sino que amenazan la estabilidad emocional y mental, por la incertidumbre, el aislamiento y la crisis laboral.

A menos de un mes de recibir el alta de covid, Andrea Taboada rompió en llanto en Los Ángeles de la Mañana al describir la profunda angustia que siente, tras transitar la enfermedad y por la pandemia.

"El covid me dejó algo que no puedo describir, es un bajón. Sigo con un poco de cansancio y me parece que voy a tener que volver a hacer terapia. Yo soy muy pila y siento que no retomé mi energía. Todo me angustia, me hace mal y me hace llorar", comenzó diciendo la panelista, movilizada, conteniendo las lágrimas que no tardaron en aflorar con fuerza.

Receptiva del malestar de su compañera, Mariana Brey expresó: "Estás angustiada. Andrea está llorando. Esta conversación, con ella, la tuvimos en privado".

Quebrada en vivo, Taboada retomó la palabra y contó el reciente y casual episodio que vivió con el esposo de su hermana mayor que la hizo añorar los encuentros y los vínculos familiares.

"No quiero hacer de esto un show, pero me pongo mal. Les digo la verdad, ayer sin querer, en la calle, fui a comprar y me encontré con mi cuñado, que hacía un montón que no lo veía. Es el esposo de mi hermana mayor. Verlo fue raro. Él ya está vacunado. Pero es una sensación extraña. Yo siento que no soy la misma Andrea. No tengo la energía que tengo siempre. Es una sensación tan extraña que, evidentemente, voy a tener que hacer terapia. A él, a mi mamá, a mi hermana, los vi contadas las veces. Eran videollamadas. Pero cuando me pasó eso, a la tardecita… Yo creo que todos estamos mal, con esto del encierro, la crisis económica, no poder ver a la familia y a los amigos", comentó Andrea Taboada, haciendo catarsis al aire.