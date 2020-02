Descarnada reflexión de Mariana Brey sobre Cinthia Fernández: "Ella es un reality show; le gusta el quilombo"

Un poco en broma, pero también algo en serio, las polémicas en Los Ángeles de la Mañana afectan de diferentes formas a las panelistas del programa que conduce Ángel de Brito. Entonces, luego de los chispazos por redes sociales y el cara a cara que protagonizó Cinthia Fernández con el conductor, Mariana Brey la analizó en una nota con Siempre Show (lunes a viernes a las 19 en Ciudad Magazine).

Al sopesar las reacciones de la exangelita, la panelista de LAM opinó sobre la personalidad de la madre de Bella, Charis y Francesca Defederico: “Ella en sí mismo es un reality show”. Luego, aclaró: “Estando en el programa, la conocí un poco más, me cae bien, tengo buena onda, me parece que es chica y le falta crecer mucho con respecto a las otras angelitas, que somos más grandes. Para algunas cosas es chica, me parece que le falta crecer y madurar. O tal vez sea su manera de ser”.

"Cinthia es impulsiva, se enoja y lo dice. la emoción la toma y todo le sucede en las redes. Es una elección que ella hace y también debe saber que eso trae consecuencias, y también tiene su rédito". G-plus

Sin filtros, Brey afirmó: “Cinthia es impulsiva, se enoja y lo dice. la emoción la toma y todo le sucede en las redes. Es una elección que ella hace y también debe saber que eso trae consecuencias, y también tiene su rédito. Es bastante auténtica, y me parece que cuando se enoja, se enoja, y un poco le gusta el quilombo, ja”.

Al final, Mariana Brey recordó el furioso cruce que tuvo al aire con Cinthia Fernández en LAM a principios de diciembre y concluyó: “Cuando me enojé con ella tuvo que ver con que me pareció que habíamos generado un vínculo. Ella me podía haber dicho que le molestó lo que hice cuando subí un video con Martín Baclini en el casamiento del Pollo Álvarez, porque la hubiera entendido y lo hubiera borrado. A ella le sirvió decir lo que dijo en ShowMatch, y yo le contesté en la tele. Pero yo soy distinta en ese sentido. No uso las cosas que me pasan para llevarlas a la televisión”.