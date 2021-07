El descargo de Yanina Latorre luego de que Ursula Vargues la amenazara con mostrar un audio de ella hablando de Diego

Que Yanina Latorre y Ursula Vargues están en las antípodas y lo expresan sin filtros en Twitter está más que claro hace tiempo, y este fin de semana esa pelea recrudeció al límite. Todo comenzó con el feroz ataque de Ursula a su colega Gisela Marziotta luego de que se confirmara su precandidatura a diputada por el Frente de Todos en la Ciudad.

"Sos una mujer horrible. Una desesperada. Yo te conocí y sos una desgracia", disparó la exmodelo. Entonces, Yanina comentó sobre ese mismo tweet: "Esta chica va empeorando el nivel de resentimiento…se ve que las visitas no le alcanzaron para un puestito".

De ahí en más, Vargues comenzó a hostigar a la panelista de Los Ángeles de la Mañana en una picante seguidilla de posteos: "¿Subo el video? ¿Mando el audio de lo que pensás de tu marido? ¿O se lo decís vos primero? Estás más seca que una pasa de uva. No te co… tu marido. Disimulá el hambre".

En respuesta a que la chicana de Yanina sobre que buscaba un cargo público, Ursula fustigó: "No soy como vos. Yo no quiero nada. Pero vos te cag... de risa de tu actual marido (Diego Latorre) porque no hablaba bien inglés. ¿Te acordás? Y te lo c... por hambre de ser alguien. (Así me lo contaste en Stop and go) ¿Querés que pase el video? Agradeceme que no paso el video".

Desafiante, Latorre contestó: "Pasá el video. Es todo mentira. No te conté nada de lo que cuento normalmente. Estás demasiado pendiente de mí. Me dedicás mucho tiempo. Hacete un bien y producí algo para tu vida. Te obsesionaste".

Por todo esto, Ángel de Brito bromeó en LAM sobre el tema, y Yanina Latorre aprovechó para responder al hueso los agravios y amedrentamientos de Ursula Vargues: "Te voy a dar dos minutos de fama. No hay nada peor que amenazarme, Ursula. Subí 200 videos si querés", arrancó Yanina.

"Entiendo por lo que escribiste que a la noche hay algo que te pega. Vas a subir algo que yo decía 'es algo inédito', 'tiene un audio privado mío' de algún programa en el que eras conductora y me invitaste. Quiero que sepas que todas las cosas que digo de Diego Latorre las digo acá, las digo en la radio, las dije en el Bailando, lo digo en las redes y se lo digo a él", prosiguió enfática.

"Hay algo bueno que yo tengo y es que me sé reír de mí misma y sé divertirme. Hasta ahora nunca te escuché hablar a vos de qué hiciste en la quinta de Olivos. No sé si fuiste a mantener la huerta que dejó (la exprimera dama) Juliana Awada, si fuiste a cortar el pasto, si tomás café con (el presidente) Alberto Fernández, si lo tenés en el Whatsapp, si la ayudás a Fabiola Yañez (la primera dama). Si llevás el picnic y entre los tres comen. Contame a qué fuiste en vez de bardearme y decirme cornuda", exclamó con acidez.

"Soy cornuda, fui cornuda y eso es un problema de mi matrimonio y de mi pareja. ¿Vos qué sabés lo que me pasa? Te hacés la feminista y me decís seca. ¿Yo estoy seca? ¿O vos que dormís con doscientos gatos? A la noche, cuando tomás lo que tomás... porque hay algo que te dispara, dejá de tuitear en contra mío. Comprate una vida, laburá, producí. Si querés yo cuento los problemitas que tenés en la cara y en la piel, que eso yo sí que lo tengo gravado", concluyó Yanina Latorre su letal descargo contra Úrsula Vargues.