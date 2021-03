El descargo de Leo Montero tras las críticas por el despido de Connie Ballarini de la radio: "Es una decisión artística, ya no iba más"

Sensibilizada, Connie Ballarini contó a través de sus stories de Instagram que está muy triste por haber sido echada de radio Metro. En esa línea, acusó a Leo Montero de haberla despedido de Bonus Track tras haber estado aislada durante un día. ¿Qué pasó? Se enteró de que su compañero, Tucu López, se contagió de covid y tomó recaudos. Al día siguiente, quedó afuera del ciclo.

El testimonio de Connie generó una lluvia de críticas hacia Leo quien, lejos de llamarse a silencio, hizo un fuerte descargo y aclaró que el despido de Connie no tuvo que ver con su breve aislamiento.

"Hago este video para que tengan mi versión de lo que ha pasado en la radio. Yo ya lo conté esta mañana pero lo dejo también acá en redes para que todos lo puedan ver y escuchar de mi boca. Lo que pasó fue efectivamente lo que ella estaba contando: yo la llamé por teléfono y le comuniqué a nombre de la radio y a nombre mío que estábamos empezando una búsqueda artística diferente, otras cosas que yo quería para el programa que no tenían que ver con ella", expresó Leo en el video que compartió en Instagram.

Y se refirió al motivo de la desvinculación de Ballarini: "Es una decisión artística que iba por ese lado y nada más. Entonces quise decírselo yo, que la había contactado para el proyecto, que ya no iba más... Son cosas que pasan en los laburos y quería decírselo yo con honestidad y con verdad. Por otro lado, quiero aclarar dos cosas importantes: esto no tiene que ver con una cuestión de género porque hubiera pasado lo mismo si era un hombre. Hay mucha agresión al pedo y yo no me la merezco. Lo que ya había pasado en el programa (involucrar en un juego al caso de Lola Chomnalez), había sido un error, algo involuntario, sin mala leche. Hay mucha agresión dando vuelta".

Además, hizo una tajante aclaración: "Con el tema de salud yo no me voy a meter. Estábamos en el medio de un compañero con covid, alguien de producción también. Nosotros que ya lo habíamos tenido con mi esposa, que fuimos asintomáticos en febrero, no nos dimos ni cuenta. Yo nunca hablé nada de su salud ni de los protocolos. La comunicación con ella vino en ese tramo la semana pasada cuando estábamos con todo eso en el programa, pero podría haber venido la semana anterior".

Antes de cerrar, dejó bien en claro que desea ponerle un punto final al tema para que no se siga especulando. "Espero que esto termine acá. Quería contar mi parte de lo que pasó. No quiero mezclar la parte de la salud y los protocolos que no tienen nada que ver con esta decisión. Tampoco quiero convertirlo en una cuestión de género que tampoco tiene nada que ver y es súper delicado. Les pido por favor que, en ese sentido, no mezclen las cosas", sentenció.

¿Qué dirá su excompañera?