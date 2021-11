El descargo de Jujuy Jiménez por haber manejado un auto con un niño "a upa": "Íbamos a 10 kilómetros"

En medio de su felicidad por su romance con Bautista Bello, Sofía "Jujuy" Jiménez compartió un video manejando con un nene "a upa" y recibió tantísimas críticas que tuvo que salir a aclarar la situación.

Reflexiva, la modelo y conductora hizo un fuerte mea culpa. Aunque aclaró que iba manejando muy despacito, admitió que no estuvo bien y le dio la razón a sus seguidores.

"No sé qué dirán en los medios pero es verdad que subí una historia días atrás con un nene manejando arriba mío. Íbamos a 10 (kilómetros). De todas formas, no estoy diciendo que esté bien; me equivoqué... Nada justifica pero debo aclarar para que también entiendan el contexto porque si no se quedan con una sola imagen", expresó, arrepentida.

Y contó en detalle cómo se dio la situación: "Yo lo venia agarrando de todos lados, manejaba abajo yo pero parecía que era él. Obviamente, con autorización del papá y en un campo donde no había nada... Ningún tipo de peligro porque el control lo estaba teniendo yo".

Antes de cerrar, volvió a remarcar que no se estaba justificando y admitió lo que hizo no está bien.

"Repito: no se justifica por eso lo borre para que nadie hiciera lo mismo aunque somos todos adultos y cada uno sabe lo que hace", sentenció.