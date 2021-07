El descargo de Ivana Nadal por el escándalo de las ollas: "Ella no se quedó contenta con la cantidad de seguidores y me insultó"

Ivana Nadal le respondió a la emprendedora de ollas que la acusó de regresarle sus productos en malas condiciones. A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer se defendió y dio a conocer su versión del escándalo que protagonizó con la mujer que la escrachó en las redes sociales con fotografías del material dañado.

“Hice el sorteo pero como ella no se quedó contenta con la cantidad de seguidores que se ganó porque tenía otras expectativas, simplemente decidió mandarme muchísimos mensajes con insultos y maltratos pidiendo las ollas de nuevo, diciendo que no iba a hacer el sorteo”, comenzó la modelo.

"Hice el sorteo pero como ella no se quedó contenta con la cantidad de seguidores que se ganó porque tenía otras expectativas, simplemente decidió mandarme muchísimos mensajes con insultos y maltratos pidiendo las ollas de nuevo, diciendo que no iba a hacer el sorteo". G-plus

Luego, Ivanna manifestó su descontento con la vendedora ya que le prometió sortear las ollas de todos modos y no lo hizo: “Decidí que si para ella realmente fue un esfuerzo tan grande y le trajo tantos problemas, devolverle las ollas. Pero le pedí que por favor haga el sorteo. Me dijo que lo iba a hacer... era obvio que no lo iba a hacer”.

Más sobre este tema Acusan a Ivana Nadal de entregar ollas en mal estado: "Devolvió todo sucio y rayado"

Finalmente, Nadal dejó en claro que devolvió los elementos de cocina lo mejor que pudo y pidió disculpas a sus seguidores por no realizar el sorteo. “Claro que las ollas tienen uso, me las dio para que las use y las usé. Las usé muy poco igual y no estaban arruinadas ni nada y se las devolví lo mejor que pude. No tenía las cajas porque las reciclé. Les pido disculpas a todos, pero yo tampoco me quedé con las ollas”, cerró sobre la insólita polémica que se desató en las redes.