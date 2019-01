A casi tres años del escándalo judicial que atravesaron Barbie Vélez y Fede Bal, el tema volvió a reactivarse con la medida perimetral que el actor le puso a Nazarena Vélez. Cuando las cámaras de Los Ángeles de la mañana buscaron a Barbie a la salida del teatro donde ella actúa en Derechas, la actriz terminó rompiendo en llanto y negándose a hablar. Ahora, a través de sus redes sociales, explicó porque reaccionó así.

“¡Estoy bien! ¡Gracias a todos los que se preocupan!”, empezó diciendo Barbie en mensajes que puso en Twitter e Instagram. “Me desbordó la situación. Es una etapa de mi vida donde la pasé muy mal, pero que para mi está más que cerrada (no la quiero revolver). Hace años no hablo del tema y pienso seguir de la misma manera. ¡Hoy soy muy feliz!”, finalizó.

El actor y director de la revista Nuevamente juntos -también en Mar del Plata- tomó cartas en el asunto y pidió una restricción perimetral para Vélez. El Juzgado de Familia Número 5 de Mar del Plata emitió la orden de restricción de acercamiento mutuo y de referenciarse entre ellos, ya sea a través de medios de comunicación o redes sociales.

