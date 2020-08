El desahogo de Laurita Fernández tras desmentir el rumor de romance con Tinelli: "Si en mi lugar estuviera un hombre no dirían eso"

Como quien no quiere la cosa, la semana pasada Rodrigo Lusicch se hizo eco de explosivas versiones en Intrusos: “¿Qué onda Marcelo Tinelli? ¿Te estás reconciliando con Guillermina Valdés o harás caso a los que dicen que estás con Laurita Fernández? Es lo que dicen che, esa maldad”.

Ante esta situación, Laurita salió a negar la versión de romance con Marcelo a través de Twitter: “No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es mendita. Indigna tener que aclarar estas cosas”.

Aunque además tuvo la oportunidad de explayarse y hacer catarsis en una nota con Los Ángeles de la Mañana: “Me lo vengo bancando desde que empecé a trabajar. Ya me lo banqué en Sugar en su momento con Gustavo Yankelevich y no dije nada, también en la radio Pop, ahora con el Cantando, y la verdad es que me parece de un machismo tremendo. Yo entiendo que los acomodos existen, existieron y van a seguir existiendo en todos los rubros, no solo el artístico, pero saben perfectamente que no es mi caso”.

"Me cansé de decirlo, me indigna tener que aclararlo, pero hay que aclararlo porque no me gustaría que alguien lo piense, y no es que me importa tanto el afuera, pero en este caso sí”. G-plus

Con notable cara de fastidio pese a que se cubría con un barbijo, la conductora del Cantando 2020 afirmó: “La verdad es que me jode mucho y me jode tener que aclara estas cosas porque si siempre me callo, llega un punto en el que se instala, y es miente miente que algo quederá, o el que calla otorga y todas las frases que quedan referido a eso. Me cansé de decirlo, me indigna tener que aclararlo, pero hay que aclararlo porque no me gustaría que alguien lo piense, y no es que me importa tanto el afuera, pero en este caso sí”.

“No me gusta que se hable de mi de esa manera y que no se reconozca que los espacios que le dan a uno es por trabajo, y yo tampoco trabajaría en una productora si alguien me insinuara algo así. Gracias a Dios en todos los trabajos que tuve y en los canales que trabajé no viví ese tipo de propuestas ni situaciones, sino, no estaría trabajando porque no me sentiría cómoda”, continuó su desahogo.

“Se habla muy livianamente de temas que duelen, ensucian, lastiman y me parecen de un machismo tremendo y en esta oportunidad sí me pareció importante decirlo, porque también me parece injusto. Creo que si en mi lugar hubiera un hombre no estarían diciendo eso. Me parece que está bueno que empecemos a hablar y no callarnos tanto”, concluyó Laurita Fernández indignada con el rumor de romance con Marcelo Tinelli.