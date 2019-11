Desafiante frase de Claudia Villafañe contra Rocío Oliva: "Con mis hijas que no se meta, si no voy a mostrar unos videos para que vean cómo estaba Diego"

Cuando la relación de Diego Maradona (59) con sus hijas, Dalma (34) y Gianinna (32), había comenzado a mejorar y las muestras de cariño había tomado estado público, un fuerte posteo de Gianinna sobre el supuesto malicioso entorno del DT de Gimnasia y Esgrima La Plata no solo generó revuelo, sino que las enemistó con su padre nuevamente.

"No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias", publicó en Instagram Stories. Y el Diez no tardó en respondele a través de la misma vía, con un video en el que aseguró estar bien de salud y anunció que su herencia la iba a donar, que no le iba a dejar nada a nadie por interés.

"Según lo que dice Rocío, Dalma y Gianinna pueden ver al papá. Gianinna fue el sábado a la cancha con Benjamín y no lo pudo ver al papá". G-plus

Como pocas veces lo hizo en su vida, Claudia Villafañe arremetió sin filtro contra su exmarido: "Así como tenés huevos para hablar de nuestra hija, espero que los tengas mañana". Luego lo hizo contra Rocío Oliva: al escuchar las declaraciones de la futbolista en Pamela a la tarde, en las que aseguró que Diego está bien de salud y que sus hijas pueden verlo cuando quieren, Claudia tomó el teléfono y salió al aire en el programa de Pamela David.

"Gianinna dijo que fue a ver al papá y lo vio mal. Rocío dice que Diego está bien en el video que subió a las redes. ¿Ustedes lo ven bien?", comenzó diciendo Villafañe, sin ocultar su enojo. Y la conductora acotó: "Una persona que está en tratamiento habla así. No sé si es bien o mal, si estás medicado". Indignada, la empresario señaló: “Según lo que dicen ustedes, Diego siempre tomó esta medicación ¿y siempre se lo vio hablar así?".

"Con mis hijas que no se meta porque voy a mostrar los videos del miércoles, para ver si sigue sosteniendo que Diego estaba bien... Diego en el cumpleaños no estaba bien". G-plus

En un perfil mediático desconocido, Claudia desmintió punto por punto a Oliva y hasta le hizo una resonante advertencia. "Según lo que dice Rocío, Dalma y Gianinna pueden ver al papá. Pero si Gianinna le escribe al papá y el papá no le contesta, no sabe si está en la casa. Gianinna fue el sábado a la cancha con Benjamín y no pudo ver al papá", aseguró.

En el mismo tono desafiante, finalizó: “Ahora voy a ser la arrepentida por salir a hablar, pero tampoco pensaba que Rocío iba a salir a hablar de mis hijas en la tele. Con mis hijas que no se meta porque voy a mostrar los videos del miércoles, para ver si sigue sosteniendo que Diego estaba bien... Diego en el cumpleaños no estaba bien. ¿No vieron las fotos que subió (Matías) Morla?".